Чи може зрости прожитковий мінімум

На зростання виплат в Україні зазвичай впливає розмір прожиткового мінімуму. Нині у Раді є законопроєкт, який передбачає поступове зростання прожиткового мінімуму у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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З 1 січня 2025 року в Україні прожитковий мінімум для основних соціально-демографічних категорій залишається без змін. Від цього показника залежать соціальні виплати, розрахунок пенсій, допомога по безробіттю та інші соціальні гарантії.

Прожитковий мінімум для різних категорій населення:

Діти до 6 років – 2 563 гривні;

Діти від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

Працездатне населення – 3 028 гривень;

Особи, які втратили працездатність – 2 361 гривня;

Загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень.

Зауважте! Прожитковий мінімум впливає на встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів, який визначає, які доходи не обкладаються податком.

Як може зрости прожитковий мінімум

Якщо пропонований законопроєкт ухвалять, прожитковий мінімум зросте, а рівень соціального захисту підвищиться.

Пропоноване підвищення прожиткового мінімуму в три етапи.

Для дітей до 6 років:

З 1 квітня – 3 627 гривень;

З 1 липня – 5 110 гривень;

З 1 жовтня – 7 533 гривні.

Для дітей від 6 до 18 років:

З 1 квітня – 4 571 гривня;

З 1 липня – 6 451 гривня;

З 1 жовтня – 9 467 гривень.

Для працездатних осіб:

З 1 квітня – 5 400 гривень;

З 1 липня – 7 620 гривень;

З 1 жовтня – 11 184 гривні.

До слова! Наразі мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 гривень, але у парламенті також зареєстровано законопроєкт, який пропонує переглянути неоподатковуваний мінімум доходів.