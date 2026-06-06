"Полуниця стала політикою": як Путін тисне на економіку Вірменії, щоб відвернути її від ЄС

Росія посилює економічний і торгівельний тиск на Вірменію, намагаючись змусити Єреван відмовитися від зближення із Заходом. Кремль вже заборонив експорт різних вірменських товарів і погрожує новими обмеженнями.

Як вантажі з Вірменії не пропускають в Росію

Вантажівки з вірменською сільськогосподарською продукцією все частіше не пропускають через російський кордон або повертають після перевірок, пояснюючи це нібито санітарними ризиками, розповіли перевізники Вірменській службі Радіо Свобода.

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Вони перевірили всі наші документи і переконалися в якості нашої полуниці, вирощеної місцевими жителями. Але це було суто політичне рішення,

– зазначив водій Нарек Єгінян.

Однак доля 20 тонн полуниці, яку він віз до Росії, так і залишилася невизначеною.

Інший перевізник, Ара Ісоян, розповів, що така ж ситуація сталася з його вантажем перцю.

Вони заявили, що в нашому перці виявили хворобу, яка вражає лише помідори. Нас відправили на стоянку, де ми мали оплачувати всі витрати. Після доби очікування нас просто розвернули назад,

– додав водій.

І така ситуація не лише з перцем та полуницею. Іншу продукцію Вірменії теж не хочуть бачити в Росії. 2 червня Россільгоспнагляд оголосив нові правила щодо імпорту картоплі, баклажанів, сухофруктів і кісточкових фруктів з цієї країни. Ще раніше обмеження торкнулися овочів, риби та мінеральної води.

Чому обмежують імпорт з Вірменії

Офіційно ці заходи у Росії пояснюють санітарними та фітосанітарними ризиками, однак у Єревані та серед експертів дедалі частіше говорять про політичний тиск Москви.

Адже вже завтра, 7 червня, 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори, які можуть визначити зовнішньополітичний курс країни.

Зокрема, нинішній прем’єр-міністр Нікол Пашинян прагне рухатися у бік США та Європейського Союзу. Він приймав європейських лідерів у Єревані, а участь країни в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)., яку очолює Росія, навпаки заморозив.

До того ж уряд Вірменії торік ухвалив закон, який дозволив почати процес вступу країни до ЄС, Це, звісно, буде довгий шлях, але Брюссель підтримує наміри Єревана.

Тому перемога партії Пашиняна може стати ударом для Москви. Відтак, російський диктатор Володимир Путін напередодні виборів активно тисне на Єреван і навіть відкрито погрожує.

За його словами, Вірменія може втратити доступ до російського ринку, дешевих енергоносіїв і грошових переказів трудових мігрантів.

Такі зміни можуть призвести до втрати щонайменше 14% ВВП Вірменії,

– попередив Путін.

Зауважте! Водночас вірменські перевізники занепокоєні, чи дозволить Європа імпортувати вільно їхню сільськогосподарську продукцію, чи буде захищати своїх виробників. А якщо дозволить, до невідомо, які будуть обсяги імпорту. Тим паче, що логістика до ЄС дорога. Тоді як обсяги торгівлі донедавна з Росією стабільно зростали.