Заяву російського диктатора поширюють росЗМІ. Відносини між країнами перебувають у значній кризі.

Дивіться також Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у перемовинах між Росією та ЄС

Чому Путін погрожує Вірменії?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Вірменія може зіткнутися з так званим "українським сценарієм", якщо її громадяни підтримають курс на вступ до Європейського Союзу. Глава Кремля вважає, що для ухвалення такого рішення у Вірменії необхідно провести референдум щодо можливого вступу до ЄС. За його словами, це дозволило б визначити позицію громадян і врахувати інтереси як самої країни, так і Росії, яка залишається її головним економічним партнером.

Проте, Путін заявив, що у разі вибору на користь євроінтеграції Москва зробить "відповідні висновки" і може піти шляхом "м'якого інтелігентного та взаємовигідного розлучення" з Вірменією. Окремо Путін провів паралелі з Україною, заявивши, що нинішня ситуація нібито почалася зі спроб Києва рухатися в бік Європейського Союзу.

Раніше Путін уже порушував тему євроінтеграції Вірменії під час переговорів із прем'єр-міністром країни Ніколом Пашиняном, наголошуючи, що поглиблення співпраці з ЄС може поставити під сумнів участь країни в Євразійському економічному союзі.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що Росія втратила вплив на Вірменію. Крім того, через візити українського президента Володимира Зеленського до Баку та Єревану впевненість Путіна в тому, що він контролює своїх "союзників" поступово зменшуються і це впливає на його авторитет.

Чому Вірменія поступово віддаляється від Росії?

Відносини між Росією та Вірменією перебувають у стані глибокої кризи. Після того як Росія не надала очікуваної підтримки під час загострень із Азербайджаном, Єреван фактично заморозив участь в ОДКБ.

На тлі втрати Нагірного Карабаху Вірменія дедалі більше орієнтується на Європейський Союз, шукаючи нові гарантії безпеки поза російською сферою впливу. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян також заявляє, що країна не є союзником Росії у війні проти України, що додатково підкреслює розрив у політичних позиціях.

Попри це, Єреван зберігає обмежену співпрацю з Москвою через енергетичну та логістичну залежність, яка досі впливає на зовнішньополітичні рішення Вірменії.

Вірменія відкрито заявляє про небажання співпрацювати з Росією

Вірменія все більш чітко демонструє курс на переосмислення своїх відносин із Росією та готовність відстоювати власні національні інтереси навіть у межах колишніх союзницьких структур. У Єревані заявляють, що країна може вийти з ОДКБ та Євразійського економічного союзу, якщо рішення цих організацій суперечитимуть інтересам Вірменії.

Окрему увагу сторони приділяють економічним питанням, зокрема цінам на газ та іншим енергетичним умовам співпраці. Вірменська влада наголошує, що в таких переговорах пріоритетом залишатиметься захист національних інтересів, а не політична лояльність.

Важливим сигналом зміни зовнішньополітичного курсу стало також рішення Єревана ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це зобов'язує країну виконувати його рішення, включно з ордером на арешт Володимира Путіна, що потенційно створює для нього юридичні ризики у разі візиту до Вірменії.