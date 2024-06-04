Чи зросте податок на пальне: Рада ухвалила рішення в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні альтернативний законопроєкт №11256-2, що передбачає підвищення акцизного податку на пальне. За цей документ проголосували 227 депутатів.

Що передбачає законопроєкт

Очікується, що за умови ухвалення цього законопроєкту, державний бюджет у другому півріччі 2024 року щомісяця отримуватиме додаткові надходження в розмірі приблизно 1 604,72 мільйона гривень.

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Якщо законопроєкт остаточно підтримають, то Уряд до 2028 року планує збільшити ставки акцизного податку на пальне.

Зокрема, передбачається підвищення ставок до:

359 євро за 1000 літрів для бензину;

до 330 євро за 1000 літрів для дизельного пального;

до 277 євро за 1000 літрів для скрапленого газу.

Альтернативний законопроєкт

На розгляді в депутатів також був альтернативний законопроєкт №11256 не здобув необхідної підтримки, отримавши лише 212 голосів народних депутатів, а альтернативний депутатський проєкт №11256-1 набрав 218 голосів, що також виявилося недостатньо для його прийняття.

В альтернативному законопроєкті, що був прийнятий, запропоновано нові ставки акцизного податку:

для бензину – 359 євро за 1000 літрів;

для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів;

для зрідженого газу – 70 євро за 1000 літрів.

Скільки сьогодні коштує пальне

Станом на 4 червня, ціни пальне в Україні майже не змінилися, порівняно з попередньою добою: