Что предусматривает законопроект
Ожидается, что при условии принятия этого законопроекта, государственный бюджет во втором полугодии 2024 года ежемесячно будет получать дополнительные поступления в размере примерно 1 604,72 миллиона гривен.
Читайте также Какой налог надо платить за квартиру большой площади
Если законопроект окончательно поддержат, то Правительство до 2028 года планирует увеличить ставки акцизного налога на топливо.
В частности, предусматривается повышение ставок до:
- 359 евро за 1000 литров для бензина;
- до 330 евро за 1000 литров для дизельного топлива;
- до 277 евро за 1000 литров для сжиженного газа.
Альтернативный законопроект
На рассмотрении у депутатов также был альтернативный законопроект №11256 не получил необходимой поддержки, получив лишь 212 голосов народных депутатов, а альтернативный депутатский проект №11256-1 набрал 218 голосов, что также оказалось недостаточно для его принятия.
В альтернативном законопроекте, что был принят, предложены новые ставки акцизного налога:
- для бензина – 359 евро за 1000 литров;
- для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров;
- для сжиженного газа – 70 евро за 1000 литров.
Сколько сегодня стоит топливо
По состоянию на 4 июня, цены топливо в Украине почти не изменились, по сравнению с предыдущими сутками:
- Бензин А-95 премиум: 59,71 гривен за литр, изменение цены +0,01 грн (+0,017%);
- Бензин А-95: 56,04 гривен за литр, изменение цены 0,00 грн (0%);
- Бензин А-92: 52,56 гривен за литр, изменение цены 0,00 грн (0%);
- Дизельное топливо: 52,61 гривен за литр, изменение цены -0,08 грн (-0,152%);
- Газ автомобильный: 26,66 гривен за литр, изменение цены 0,00 грн (0%).