Что предусматривает законопроект

Ожидается, что при условии принятия этого законопроекта, государственный бюджет во втором полугодии 2024 года ежемесячно будет получать дополнительные поступления в размере примерно 1 604,72 миллиона гривен.

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Если законопроект окончательно поддержат, то Правительство до 2028 года планирует увеличить ставки акцизного налога на топливо.

В частности, предусматривается повышение ставок до:

359 евро за 1000 литров для бензина;

до 330 евро за 1000 литров для дизельного топлива;

до 277 евро за 1000 литров для сжиженного газа.

Альтернативный законопроект

На рассмотрении у депутатов также был альтернативный законопроект №11256 не получил необходимой поддержки, получив лишь 212 голосов народных депутатов, а альтернативный депутатский проект №11256-1 набрал 218 голосов, что также оказалось недостаточно для его принятия.

В альтернативном законопроекте, что был принят, предложены новые ставки акцизного налога:

для бензина – 359 евро за 1000 литров;

для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров;

для сжиженного газа – 70 евро за 1000 литров.

Сколько сегодня стоит топливо

По состоянию на 4 июня, цены топливо в Украине почти не изменились, по сравнению с предыдущими сутками: