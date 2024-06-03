За что надо платить налог

Если площадь квартиры составляет 90 квадратных метров, то налогооблагаемой является только часть, превышающая 60 квадратных метров, то есть 30 квадратных метров.

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Размер налога устанавливается органами местного самоуправления, однако существует минимальная ставка, ограничена на государственном уровне.

Конкретно, налог взимается с таких превышений площадей:

Для квартир: все что превышает 60 квадратных метров;

Для частных домов: все что превышает 120 квадратных метров;

Для различных типов жилой недвижимости: все что превышает 180 квадратных метров.

Какой размер налога надо платить

В 2024 году ставка налога на недвижимость в Украине определяется органами местного самоуправления, такими как городские, сельские советы и объединенные территориальные общины.

Однако, есть максимально допустимая ставка, установлена на национальном уровне, которая составляет 1,5% от суммы минимальной заработной платы на 1 января отчетного года за каждый квадратный метр превышения нормативной площади.

Например! Если в 2023 году минимальная зарплата составила 6 700 гривен, то максимальная ставка налога составит 100,5 гривен (6 700 х 1,5%) за каждый квадратный метр, превышающий допустимые нормы.

Налоговые уведомления направляются гражданам до 1 июля, а платеж должен быть осуществлен в течение 60 дней с момента получения извещения.

Если нет налогового решения

Если лицо не получило налоговое решение об уплате налога на недвижимость до 1 июля, это не освобождает вас от обязанности внесения этого налога в государственный бюджет.

В таком случае необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства для проведения сверки данных. Проверить нужно следующее:

перечень жилых и/или нежилых объектов недвижимости, принадлежащих налогоплательщику;

общую площадь этих объектов;

наличие прав на льготы по уплате налога;

примененную налоговую ставку;

размер начисленной суммы налога.

Важно! Налог может быть увеличен на 25 000 гривен за каждый объект недвижимости, если у лица есть в собственности квартира площадью более 300 квадратных метров или частный дом более 500 квадратных метров.