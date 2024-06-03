За що треба платити податок

Якщо площа квартири становить 90 квадратних метрів, то оподатковуваною є лише частина, що перевищує 60 квадратних метрів, тобто 30 квадратних метрів.

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Розмір податку встановлюється органами місцевого самоврядування, проте існує мінімальна ставка, обмежена на державному рівні.

Конкретно, податок стягується з таких перевищень площ:

Для квартир: все що перевищує 60 квадратних метрів;

Для приватних будинків: все що перевищує 120 квадратних метрів;

Для різних типів житлової нерухомості: все що перевищує 180 квадратних метрів.

Який розмір податку треба платити

У 2024 році ставка податку на нерухомість в Україні визначається органами місцевого самоврядування, такими як міські, сільські ради та об'єднані територіальні громади.

Однак, є максимально допустима ставка, встановлена на національному рівні, яка становить 1,5% від суми мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року за кожен квадратний метр перевищення нормативної площі.

Наприклад! Якщо у 2023 році мінімальна зарплата склала 6 700 гривень, то максимальна ставка податку складе 100,5 гривень (6 700 х 1,5%) за кожен квадратний метр, що перевищує допустимі норми.

Податкові повідомлення надсилаються громадянам до 1 липня, а платіж має бути здійснений протягом 60 днів з моменту отримання сповіщення.

Якщо немає податкового рішення

Якщо особа не отримала податкове рішення про сплату податку на нерухомість до 1 липня, це не звільняє вас від обов'язку внесення цього податку до державного бюджету.

У такому випадку необхідно самостійно звернутися до податкової інспекції за місцем проживання для проведення звірки даних. Перевірити потрібно наступне:

перелік житлових та/або нежитлових об'єктів нерухомості, що належать платнику податків;

загальну площу цих об'єктів;

наявність прав на пільги зі сплати податку;

застосовану податкову ставку;

розмір нарахованої суми податку.

Важливо! Податок може бути збільшений на 25 000 гривень за кожен об'єкт нерухомості, якщо в особи є у власності квартира площею понад 300 квадратних метрів або приватний будинок понад 500 квадратних метрів.