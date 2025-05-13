Рада підтримала Зміни у Бюджетний кодекс для Угоди про корисні копалини
- Верховна Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про корисні копалини, зокрема 50% коштів від видобутку надр направлять до спецфонду держбюджету.
- Друге читання проекту закону відбудеться на початку червня, а внесок до фонду з боку України прогнозується в розмірі близько 3 мільярдів гривень за 5 років.
- Фонд відбудови України започатковано підписанням угоди зі США, документ ратифікований Верховною Радою.
Верховна Рада на засідання 13 травня підтримала Зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди зі США про корисні копалини. Так 50% коштів від видобутку надр ітимуть до спеціального фонду держбюджету.
Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Раніше відповідні зміни підтримав Бюджетний комітет.
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Що передбачають внесені зміни
У першому читанні за зміни до Бюджетного кодексу проголосували 286 народних обранців.
Спочатку до спецфонду бюджету, а потім до інвестиційного фонду для відбудови, Україна вноситиме половину коштів, отриманих від:
- ренти з нових ліцензій на видобування корисних копалин. Йдеться про нафту, газ, газовий конденсат та інше;
видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;
реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Головним розпорядником цих коштів, імовірно, буде Міністерство економіки.
Нагадаю, що умовно якби така угода працювала 5 років вже з 2019 року, то це принесло б десь 71 мільйон доларів,
– підкреслив Железняк.
Друге читання щодо цього питання відбудеться на початку червня.
До слова, голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа, внесок до фонду з боку України прогнозується в розмірі близько 3 мільярдів гривень за 5 років.
Фонд відбудови України було започатковано підписанням відповідної угоди зі Сполученими Штатами. Верховна Рада більшістю голосів ратифікувала документ, як цього вимагало законодавство.