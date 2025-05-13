Рада підтримала Зміни у Бюджетний кодекс для Угоди про корисні копалини

Верховна Рада на засідання 13 травня підтримала Зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди зі США про корисні копалини. Так 50% коштів від видобутку надр ітимуть до спеціального фонду держбюджету.

Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Раніше відповідні зміни підтримав Бюджетний комітет.

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Що передбачають внесені зміни

У першому читанні за зміни до Бюджетного кодексу проголосували 286 народних обранців.

Спочатку до спецфонду бюджету, а потім до інвестиційного фонду для відбудови, Україна вноситиме половину коштів, отриманих від:

ренти з нових ліцензій на видобування корисних копалин. Йдеться про нафту, газ, газовий конденсат та інше;

видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Головним розпорядником цих коштів, імовірно, буде Міністерство економіки.

Нагадаю, що умовно якби така угода працювала 5 років вже з 2019 року, то це принесло б десь 71 мільйон доларів,

– підкреслив Железняк.

Друге читання щодо цього питання відбудеться на початку червня.

До слова, голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа, внесок до фонду з боку України прогнозується в розмірі близько 3 мільярдів гривень за 5 років.

Фонд відбудови України було започатковано підписанням відповідної угоди зі Сполученими Штатами. Верховна Рада більшістю голосів ратифікувала документ, як цього вимагало законодавство.