Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что предусматривают внесенные изменения

В первом чтении за изменения в Бюджетный кодекс проголосовали 286 народных избранников.

Сначала в спецфонд бюджета, а затем в инвестиционный фонд для восстановления, Украина будет вносить половину средств, полученных от:

ренты по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых;

на добычу полезных ископаемых; выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Главным распорядителем этих средств предположительно будет Министерство экономики.

Напомню, что если бы такое соглашение работало 5 лет уже с 2019 года, то это принесло бы где-то 71 миллион долларов,

– подчеркнул Железняк.

Второе чтение по этому вопросу состоится в начале июня.

К слову, глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, взнос в фонд со стороны Украины прогнозируется в размере около 3 миллиардов гривен за 5 лет.

Фонд восстановления Украины был начат подписанием соответствующего соглашения с Соединенными Штатами. Верховная Рада большинством голосов ратифицировала документ, как этого требовало законодательство.