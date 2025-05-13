Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Что предусматривают внесенные изменения
В первом чтении за изменения в Бюджетный кодекс проголосовали 286 народных избранников.
Сначала в спецфонд бюджета, а затем в инвестиционный фонд для восстановления, Украина будет вносить половину средств, полученных от:
- ренты по новым лицензиям на добычу полезных ископаемых;
- выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Главным распорядителем этих средств предположительно будет Министерство экономики.
Напомню, что если бы такое соглашение работало 5 лет уже с 2019 года, то это принесло бы где-то 71 миллион долларов,
– подчеркнул Железняк.
Второе чтение по этому вопросу состоится в начале июня.
К слову, глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, взнос в фонд со стороны Украины прогнозируется в размере около 3 миллиардов гривен за 5 лет.
Фонд восстановления Украины был начат подписанием соответствующего соглашения с Соединенными Штатами. Верховная Рада большинством голосов ратифицировала документ, как этого требовало законодательство.