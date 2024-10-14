Рада розблокувала податковий законопроєкт: що вирішили депутати

Парламент розблокував підписання законопроєкту про підвищення податків. Депутати відхилили всі 13 постанов, які перешкоджали цьому процесу.

Рада розблокувала податковий законопроєкт

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що найближчими днями закон буде підписаний Спікером Верховної Ради, а потім президентом.

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Закон набере чинності після його офіційного опублікування.

Нагадаємо! Верховна Рада України 10 жовтня проголосувала за підвищення податків, зокрема військового збору, який зросте з 1,5% до 5%. Це рішення безпосередньо вплине на зарплати українців, оскільки цей збір вираховується щомісяця із заробітної плати.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, закон набере чинності вже найближчими днями, але підвищений військовий збір може бути нарахований "заднім числом" з 1 жовтня, що призведе до зменшення зарплат вже цього місяця.

Перші блокуючі постанови щодо скасування ухваленого законопроєкту №11416-д були подані народними депутатами Олексієм Гончаренком і Артуром Герасимовим.

Загалом станом на 13 жовтня до Верховної Ради було подано тринадцять таких постанов, які блокували підписання закону про підвищення податків, зокрема військового збору.

Цікаво! Ці постанови мали на меті зупинити введення в дію змін до Податкового кодексу України, які стосуються оподаткування під час воєнного стану.