Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні до 35 мільярдів євро у межах кредиту G7

Після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС 23 жовтня ухвалила пакет фінансової допомоги Україні. Йдеться про суму до 35 мільярдів євро.

Про це повідомив офіційний акаунт головування Угорщини в Раді Європейського Союзу. Раніше відповідне рішення підтримали у Європарламенті. Цей кредит гаситимуть коштом російських заморожених активів.

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У ЄС підтримали виділення до 35 мільярдів

Після успішного завершення письмової процедури Рада сьогодні (23 жовтня – 24 Канал) прийняла пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну у виплаті позик для до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами G7,

– повідомили у Раді.

Важливо зазначити, що фінальна сума може виявитися меншою, аніж 35 мільярдів, адже залежатиме від внесків, які внески зроблять інші країни G7. Остаточний розподіл 50 мільярдів загальної допомоги стане відомий у Вашингтоні 25-го жовтня.

Зокрема, нардеп Ярослав Железняк пише, що найімовірніше ЄС виділить 20 мільярдів, ще 20 мільярдів нададуть США, а 10 – Японія, Канада та Британія. Остання, зокрема, вже пообіцяла надати 3 мільярди.

У зверненні Володимир Зеленський підтвердив, що США нададуть Україні 20 мільярдів із заморожених російських активів.

Зауважте! Гроші надаватимуть за новим інструментом Ukraine Loan Cooperation Mechanism. Він дозволить покрити витрати коштом активів центрального банку Росії, заморожених у ЄС.