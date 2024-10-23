Про це повідомив офіційний акаунт головування Угорщини в Раді Європейського Союзу. Раніше відповідне рішення підтримали у Європарламенті. Цей кредит гаситимуть коштом російських заморожених активів.

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У ЄС підтримали виділення до 35 мільярдів

Після успішного завершення письмової процедури Рада сьогодні (23 жовтня – 24 Канал) прийняла пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну у виплаті позик для до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами G7,

– повідомили у Раді.

Важливо зазначити, що фінальна сума може виявитися меншою, аніж 35 мільярдів, адже залежатиме від внесків, які внески зроблять інші країни G7. Остаточний розподіл 50 мільярдів загальної допомоги стане відомий у Вашингтоні 25-го жовтня.

Зокрема, нардеп Ярослав Железняк пише, що найімовірніше ЄС виділить 20 мільярдів, ще 20 мільярдів нададуть США, а 10 – Японія, Канада та Британія. Остання, зокрема, вже пообіцяла надати 3 мільярди доларів.

Зауважте! Гроші надаватимуть за новим інструментом Ukraine Loan Cooperation Mechanism. Він дозволить покрити витрати коштом активів центрального банку Росії, заморожених у ЄС.