ЄС продовжив санкції за гібридні дії Росії: скільки діятимуть обмеження
У четвер, 8 жовтня, Рада ЄС вирішила продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном. Це актуально з огляду на маніпулювання інформацією та втручання з боку іноземних держав проти ЄС, його держав-членів і партнерів.
Які заходи продовжив ЄС проти росіян
Заходи діятимуть до 9 жовтня 2027 року, про що йдеться на сайті Ради ЄС.
Загалом обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю Росії наразі застосовуються до 80 фізичних та 20 юридичних осіб.
- До внесених до санкційного списку застосовується замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.
- Щодо фізичних осіб також діє заборона на в’їзд, яка не дозволяє їм в’їжджати на територію ЄС або здійснювати транзит через неї.
Механізм обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії було створено два роки тому – 8 жовтня 2024 року – для застосування санкцій до осіб, причетних до дій і політики уряду Росії, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність і територіальну цілісність.
Нагадаємо, що журналіст Рікард Йозвяк повідомляв, що країни ЄС погодили нові санкції проти Росії. Вони стосуються 743 осіб та 826 компаній у військово-промисловому комплексі.
Останні санкції ЄС запроваджував ще в липні. Мова йде про 21-й пакет обмежень.