Какие меры продлил ЕС в отношении россиян
Меры будут действовать до 9 октября 2027 года, о чем говорится на сайте Совета ЕС.
В целом ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России в настоящее время применяются к 80 физическим и 20 юридическим лицам.
- В отношении лиц, включенных в санкционный список, применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.
- Что касается физических лиц, то действует запрет на въезд, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или осуществлять транзит через нее.
Механизм ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России был создан два года назад – 8 октября 2024 года – для применения санкций в отношении лиц, причастных к действиям и политике правительства России, подрывающим фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и территориальную целостность.
Напомним, что журналист Рикард Йозвяк сообщал, что страны ЕС согласовали новые санкции против России. Они касаются 743 лиц и 826 компаний в военно-промышленном комплексе.
Последние санкции ЕС ввел еще в июле. Речь идет о 21-м пакете ограничений.