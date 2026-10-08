Какие меры продлил ЕС в отношении россиян

Меры будут действовать до 9 октября 2027 года, о чем говорится на сайте Совета ЕС.

В целом ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России в настоящее время применяются к 80 физическим и 20 юридическим лицам.

В отношении лиц, включенных в санкционный список, применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Что касается физических лиц, то действует запрет на въезд, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или осуществлять транзит через нее.

Механизм ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России был создан два года назад – 8 октября 2024 года – для применения санкций в отношении лиц, причастных к действиям и политике правительства России, подрывающим фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и территориальную целостность.

Напомним, что журналист Рикард Йозвяк сообщал, что страны ЕС согласовали новые санкции против России. Они касаются 743 лиц и 826 компаний в военно-промышленном комплексе.

Последние санкции ЕС ввел еще в июле. Речь идет о 21-м пакете ограничений.