Які заходи продовжив ЄС проти росіян

Заходи діятимуть до 9 жовтня 2027 року, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

Загалом обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю Росії наразі застосовуються до 80 фізичних та 20 юридичних осіб.

До внесених до санкційного списку застосовується замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Щодо фізичних осіб також діє заборона на в’їзд, яка не дозволяє їм в’їжджати на територію ЄС або здійснювати транзит через неї.

Механізм обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії було створено два роки тому – 8 жовтня 2024 року – для застосування санкцій до осіб, причетних до дій і політики уряду Росії, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність і територіальну цілісність.

Нагадаємо, що журналіст Рікард Йозвяк повідомляв, що країни ЄС погодили нові санкції проти Росії. Вони стосуються 743 осіб та 826 компаній у військово-промисловому комплексі.

Останні санкції ЄС запроваджував ще в липні. Мова йде про 21-й пакет обмежень.