Рада хоче збільшити виплати при народженні дитини

Виплати, які держава надає при народженні дитини, не змінювалися впродовж останніх десяти років. Відтак, у Раді запропонували збільшити цю виплату, аби вона була пропорційною до теперішнього прожиткового мінімуму.

Яку допомогу виплачують зараз

Станом на 2024 рік розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. З них 10 320 гривень виплачуються одноразово, а решта суми розподіляється рівними частинами протягом наступних трьох років. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Гончаренко зазначив, що щомісячна виплата в розмірі 860 гривень є недостатньою для задоволення базових потреб.

Олексій Гончаренко Народний депутат України Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація.

Які зміни пропонуються

Нардеп пропонує прив'язати виплату при народженні дитини до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину,

– пояснює він.

За його пропозицією, одноразова виплата складатиме 25 прожиткових мінімумів, а решту допомоги виплачуватимуть рівними частинами протягом трьох років.

До речі! У 2014 році, коли були встановлені нинішні виплати, мінімальна зарплата складала 1218 гривень. Відтоді сума допомоги не переглядалась.

Станом на 2024 рік, мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень, що більш ніж у шість разів перевищує рівень 2014 року.

Зауважте! За цей період також значно зросли ціни на продукти й основні товари, тоді як кількість новонароджених суттєво скоротилась. Зокрема, у 2023 році народилось майже на третину менше дітей порівняно з довоєнним періодом.