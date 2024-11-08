Какую помощь выплачивают сейчас

По состоянию на 2024 год размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из них 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальная сумма распределяется равными частями в течение следующих трех лет. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Гончаренко отметил, что ежемесячная выплата в размере 860 гривен является недостаточной для удовлетворения базовых потребностей.

Алексей Гончаренко Народный депутат Украины Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация.

Какие изменения предлагаются

Нардеп предлагает привязать выплату при рождении ребенка к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.

Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка,

– объясняет он.

По его предложению, единовременная выплата будет составлять 25 прожиточных минимумов, а остальные пособия будут выплачивать равными частями в течение трех лет.

Кстати! В 2014 году, когда были установлены нынешние выплаты, минимальная зарплата составляла 1218 гривен. С тех пор сумма помощи не пересматривалась.

По состоянию на 2024 год, минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен, что более чем в шесть раз превышает уровень 2014 года.

Заметьте! За этот период также значительно выросли цены на продукты и основные товары, тогда как количество новорожденных существенно сократилось. В частности, в 2023 году родилось почти на треть меньше детей по сравнению с довоенным периодом.