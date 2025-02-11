Як українцям правильно порахувати субсидію

Сума субсидії залежить від кількох факторів. Одним з них є розмір доходу родину.

Як правильно порахувати субсидію

Однак також на допомогу впливає кількість членів родини, пише 24 канал з посиланням на Телеграф.

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Саме від вартості комунальних послуг за соціальними нормами залежить сума обов'язкового платежу для визначення розміру субсидії. Хоча чимало помилково вважає, що основним фактором є фактичні нарахування.

На кожну особу розраховані окремі норми споживання комунальних послуг. Але розмір саме норми залежить від побутових умов.

Норми споживання природного газу:

Опалення : 4,0 кубічних метри на 1 квадратний метр опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта.

4,0 кубічних метри на 1 квадратний метр опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта. Газова плита (йдеться про приготування їжі): 3,3 метра кубічних на особу.

Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача: 5,4 метра кубічних на особу (для приготування їжі та підігріву води).

Газова плита та водонагрівач: 10,5 метра кубічних на особу.

Норми споживання води: