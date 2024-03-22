Відновлення триває: в Укренерго пояснили, чому вводили аварійні відключення

Вранці 22 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по ДніпроГЕС у Запоріжжі та загалом енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок найбільшої масованої атаки на енергосистему України були вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що відновлювальні роботи тривають безперервно, а енергетики працюють, щоб до кінця доби відновити енергопостачання.

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За його словами, тимчасові обмеження після масованих ракетних обстрілів Росії потрібні для того, щоб перевантажити неушкоджені елементи мережі та мати змогу максимально швидко заживити території, де наразі є проблеми.

Поки спеціалісти "Укренерго" відновлюють підстанції і роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені, є потреба деякий час працювати на зниженому навантаженні. Це важливо для цілісної роботи енергосистеми,

– пояснив Кудрицький.

Які області найбільше постраждали під час атаки

Голова "Укренерго" розповів, що сильніше постраждала Лівобережна Україна. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області. На Правому березі постраждала Кіровоградська область, а певні обмеження енергопостачання через відключення обладнання зберігаються в Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

"Найтяжча ситуація в місті Харків, там ворог буквально намагався знищити всі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто. І, якщо в Харківській області ситуація з енергопостачанням стабільна, то в самому Харкові ситуація надзвичайно складна", – додав він.

Де зараз зберігаються аварійні відключення

Згідно з повідомленням "Укренерго", аварійні відключення діють в:

Харківській області

Мер міста Ігор Терехов розповів, що місто перейшло на генератори, запускають теплові мережі. Наразі є можливість підключити 40 тисяч абонентів до теплопостачання.

Одеській області

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, близько 300 тисяч абонентів в Одеській області підпадають під графіки відключення через пошкодження енергообʼєктів.

Хмельницькій області

Внаслідок нічних обстрілів в області були знеструмлені понад 201 тисяча абонентів. Світло до переважної кількості споживачів повернули. Однак досі без електроенергії лишаються понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах.

Дніпропетровській області

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що після ударів по критичній інфраструктурі у місті також зафіксовано відключення. Він нагадав, що у Кривому Розі працює 213 Пунктів незламності, у яких є все необхідне.