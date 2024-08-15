Без переказів за кордон: Райффайзенбанк закрив росіянам доступ

Райффайзенбанк припиняє проводити грошові перекази фізичних осіб в валюті. Тепер росіяни не зможуть здійснювати перекази за кордон.

Райффайзенбанк заборонив росіянам переказувати гроші

З 2 вересня Райффайзенбанк припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для фізичних осіб з Росії.

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Таке рішення було прийнято на основі материнської структури банку – австрійської групи RBI, припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення,

– заявили у банку.

Для росіян можуть закритися й інші продукти банку. До того ж якщо керівництво не встигне виконати приписи регулятора, то філіал банку в Росії взагалі може перестати працювати.

Крайній термін для оформлення валютних переказів за кордон становить 30 серпня.