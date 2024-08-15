Райффайзенбанк запретил россиянам переводить деньги

Со 2 сентября Райффайзенбанк прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для физических лиц из России.

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Такое решение было принято на основе материнской структуры банка – австрийской группы RBI, предписание которой, со своей стороны, выдал Европейский центробанк.

Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение,

– заявили в банке.

Для россиян могут закрыться и другие продукты банка. К тому же если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, то филиал банка в России вообще может перестать работать.

Крайний срок для оформления валютных переводов за границу составляет 30 августа.