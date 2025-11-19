"Позика має бути погоджена": Україна тисне на ЄС через російські активи

Україна наполягає, щоб Євросоюз вже наступного місяця ухвалили політичне рішення про виділення "репараційного кредиту" на 163 мільярди доларів. Його мають забезпечити за рахунок заморожених у Європі російських активів.

Як Україна тисне на ЄС щодо позики?

Минулого місяця на зустрічі у Брюсселі європейські лідери так і не змогли домовитися щодо позики для Києва та повернуться до цього питання на саміті 18 грудня, передає 24 Канал з посиланням Reuters.

У адміністрації президента України Володимира Зеленського розповіли виданню, що грудневий саміт наразі здається останнім шансом для ЄС ухвалити рішення про "репараційний кредит" Україні ще цього року.

Ми не очікуємо, що всі технічні деталі будуть завершені до цього часу, але архітектура механізму видачі позики має бути погоджена,

– зазначила заступниця керівника ОП Ірина Мудра.

Високопосадовиця зауважила, що Київ очікує від європейських союзників визначення чіткої системи управління та структури, за якою нададуть позику.

Також, за її словами, Україні життєво важливо брати участь в ухваленні рішень про те, як будуть розподілятися та використовуватися ці кошти.

Без прямої участі України допомога ризикує стати неефективною, лише тому що ми краще знаємо реальні потреби на місцях. Але рішення, безумовно, має ухвалюватися разом із нашими партнерами, –

наголосила Мудра.

Чому "репараційний кредит" важливий для України?

"Репараційний кредит" особливо важливий для України, оскільки вона може вичерпати свої фінансові ресурси вже у І кварталі 2026 року, якщо нова європейська підтримка не буде ухвалена.

Лідери ЄС у жовтні погодилися забезпечити нагальні фінансові потреби Україна на найближчі два роки, але не схвалили план використати заморожені російські активи через незгоду Бельгії на цей план.

Тому у понеділок, 17 листопада, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листі урядам країн ЄС представила три варіанти фінансування України, пише Reuters.

Пропозиції передбачають:

підтримку у формі грантів від держав-членів;

кредит з обмеженим регресом, профінансований Союзом через запозичення на фінансових ринках;

кредит з обмеженим регресом, пов’язаний із грошовими залишками заморожених активів.

Втім, президентка Єврокомісії зауважила, що ці варіанти не заміняють одна одну та усі їх можна комбінувати.

Важливо! У документі Єврокомісії потреби України на 2026 – 2027 роки оцінюються у 135,7 мільярда євро. Пропозиція Брюсселя використати заморожені російські активи дозволила б отримати позику на 140 мільярди євро, що покриє ці потреби.

Що ще відомо про "репараційний кредит"?