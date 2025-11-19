"Заем должен быть согласован": Украина давит на ЕС из-за российских активов
- Украина настаивает на принятии ЕС решения о "репарационном кредите" на 163 миллиарда долларов, обеспеченного замороженными российскими активами, на декабрьском саммите 2023 года.
- Президент Еврокомиссии представила три варианта финансирования Украины, включая гранты и кредиты, но решение еще не принято.
Украина настаивает, чтобы Евросоюз уже в следующем месяце принял политическое решение о выделении "репарационного кредита" на 163 миллиарда долларов. Его должны обеспечить за счет замороженных в Европе российских активов.
Как Украина давит на ЕС по поводу займа?
В прошлом месяце на встрече в Брюсселе европейские лидеры так и не смогли договориться о займе для Киева и вернутся к этому вопросу на саммите 18 декабря, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.
В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассказали изданию, что декабрьский саммит пока кажется последним шансом для ЕС принять решение о "репарационном кредите" Украине еще в этом году.
Мы не ожидаем, что все технические детали будут завершены к этому времени, но архитектура механизма выдачи займа должна быть согласована,
– отметила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.
Высокопоставленная отметила, что Киев ожидает от европейских союзников определения четкой системы управления и структуры, по которой предоставят заем.
Также, по ее словам, Украине жизненно важно участвовать в принятии решений о том, как будут распределяться и использоваться эти средства.
Без прямого участия Украины помощь рискует стать неэффективной, только потому что мы лучше знаем реальные потребности на местах. Но решение, безусловно, должно приниматься вместе с нашими партнерами, –
подчеркнула Мудрая.
Почему "репарационный кредит" важен для Украины?
"Репарационный кредит" особенно важен для Украины, поскольку она может исчерпать свои финансовые ресурсы уже в I квартале 2026 года, если новая европейская поддержка не будет принята.
Лидеры ЕС в октябре согласились обеспечить неотложные финансовые потребности Украины на ближайшие два года, но не одобрили план использовать замороженные российские активы из-за несогласия Бельгии на этот план.
Поэтому в понедельник, 17 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме правительствам стран ЕС представила три варианта финансирования Украины, пишет Reuters.
Предложения предусматривают:
- поддержку в форме грантов от государств-членов;
- кредит с ограниченным регрессом, профинансированный Союзом через заимствования на финансовых рынках;
- кредит с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками замороженных активов.
Впрочем, президент Еврокомиссии отметила, что эти варианты не заменяют друг друга и все их можно комбинировать.
Важно! В документе Еврокомиссии потребности Украины на 2026 – 2027 годы оцениваются в 135,7 миллиарда евро. Предложение Брюсселя использовать замороженные российские активы позволило бы получить заем на 140 миллиардов евро, что покроет эти потребности.
Что еще известно о "репарационном кредите"?
В Евросоюзе продолжаются оживленные обсуждения относительно "репарационного кредита" для Украины, который планируется профинансировать за счет замороженных российских активов. Больше всего сопротивляется этому механизму Бельгия, где сосредоточена значительная часть средств. Правительство страны опасается возможных судебных исков со стороны Кремля.
Брюссель сейчас пытается убедить бельгийскую сторону изменить свою позицию, однако в случае отказа ЕС ищет альтернативные способы поддержки Киева.
Еврокомиссия также сообщила, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине, используя средства, заблокированные в их финансовых учреждениях.
В то же время Норвегия отказалась предоставить свой суверенный фонд как единственную финансовую гарантию в отношении российских замороженных активов, что усложняет планы ЕС по запуску кредитного механизма для Украины.