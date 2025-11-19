"Заем должен быть согласован": Украина давит на ЕС из-за российских активов

Украина настаивает, чтобы Евросоюз уже в следующем месяце принял политическое решение о выделении "репарационного кредита" на 163 миллиарда долларов. Его должны обеспечить за счет замороженных в Европе российских активов.

Как Украина давит на ЕС по поводу займа?

В прошлом месяце на встрече в Брюсселе европейские лидеры так и не смогли договориться о займе для Киева и вернутся к этому вопросу на саммите 18 декабря, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.

В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассказали изданию, что декабрьский саммит пока кажется последним шансом для ЕС принять решение о "репарационном кредите" Украине еще в этом году.

Мы не ожидаем, что все технические детали будут завершены к этому времени, но архитектура механизма выдачи займа должна быть согласована,

– отметила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.

Высокопоставленная отметила, что Киев ожидает от европейских союзников определения четкой системы управления и структуры, по которой предоставят заем.

Также, по ее словам, Украине жизненно важно участвовать в принятии решений о том, как будут распределяться и использоваться эти средства.

Без прямого участия Украины помощь рискует стать неэффективной, только потому что мы лучше знаем реальные потребности на местах. Но решение, безусловно, должно приниматься вместе с нашими партнерами, –

подчеркнула Мудрая.

Почему "репарационный кредит" важен для Украины?

"Репарационный кредит" особенно важен для Украины, поскольку она может исчерпать свои финансовые ресурсы уже в I квартале 2026 года, если новая европейская поддержка не будет принята.

Лидеры ЕС в октябре согласились обеспечить неотложные финансовые потребности Украины на ближайшие два года, но не одобрили план использовать замороженные российские активы из-за несогласия Бельгии на этот план.

Поэтому в понедельник, 17 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме правительствам стран ЕС представила три варианта финансирования Украины, пишет Reuters.

Предложения предусматривают:

поддержку в форме грантов от государств-членов;

кредит с ограниченным регрессом, профинансированный Союзом через заимствования на финансовых рынках;

кредит с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками замороженных активов.

Впрочем, президент Еврокомиссии отметила, что эти варианты не заменяют друг друга и все их можно комбинировать.

Важно! В документе Еврокомиссии потребности Украины на 2026 – 2027 годы оцениваются в 135,7 миллиарда евро. Предложение Брюсселя использовать замороженные российские активы позволило бы получить заем на 140 миллиардов евро, что покроет эти потребности.

Что еще известно о "репарационном кредите"?