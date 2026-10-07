Розгляд правок до Бюджету-2027 заблокований через рекордний "спам" у Раді

Процес ухвалення головного фінансового документа країни несподівано опинився під загрозою серйозного затягування. Народні обранці вирішили випробувати парламентську систему на міцність, засипавши її безпрецедентною кількістю пропозицій.

Чому більшість пропозицій називають "законодавчим спамом"?

До проєкту державного бюджету на 2027 рік народні депутати подали аж 5236 поправок, що стало абсолютним рекордом щонайменше за останні 24 роки. Про таку аномальну активність колег повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook. За її словами, ця цифра приблизно в півтора раза перевищує торішні показники.

Очільниця профільного комітету відверто зазначає, що дві третини з поданих ініціатив не мають реальної фінансової цінності.

Це так званий "законодавчий спам", який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок,

– наголосила депутатка.

Як це вплине на роботу парламенту та гроші від партнерів

Математика процесу виглядає вкрай тривожно для графіка Верховної Ради. Якщо витрачати на розгляд кожної правки хоча б 90 секунд, парламентарям доведеться безперервно працювати понад 16 повних робочих днів.

Підласа попереджає, що паралельно з бюджетом Рада зобов'язана ухвалювати інші критично важливі закони. Саме від їх своєчасного прийняття залежить отримання Україною міжнародного фінансування, яке покриває левову частку соціальних видатків.

Зверніть увагу! Офіційну статистику щодо кількості поданих правок до державного кошторису в Україні ведуть ще з підготовки бюджету на 2003 рік. До цього часу парламентарі також використовували механізм поправок для політичного піару, проте нинішні обсяги перевершили всі попередні скликання. Здоровий глузд у цьому процесі зараз критично необхідний, адже затягування бюджетного процесу може розбалансувати фінансову систему держави в умовах війни.

Тим часом масова міграція наших громадян продовжує кардинально змінювати фінансовий ландшафт сусідньої Польщі. Замість очікуваного навантаження на соціальну систему, іноземний ринок отримав потужний драйвер для зростання.