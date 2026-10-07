Почему большинство предложений называют "законодательным спамом"?

К проекту государственного бюджета на 2027 год народные депутаты подали целых 5236 поправок, что стало абсолютным рекордом как минимум за последние 24 года. О такой аномальной активности коллег сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook. По ее словам, эта цифра примерно в полтора раза превышает прошлогодние показатели.

Глава профильного комитета откровенно отмечает, что две трети из представленных инициатив не имеют реальной финансовой ценности.

Это так называемый "законодательный спам", который подается для того, чтобы часами выступать в сессионном зале или требовать учета желаемых поправок,

– подчеркнула депутат.

Как это повлияет на работу парламента и средства от партнеров

Математика процесса выглядит крайне тревожно для графика работы Верховной Рады. Если тратить на рассмотрение каждой поправки хотя бы 90 секунд, парламентариям придется непрерывно работать более 16 полных рабочих дней.

Пидласа предупреждает, что параллельно с бюджетом Рада обязана принимать другие критически важные законы. Именно от их своевременного принятия зависит получение Украиной международного финансирования, которое покрывает львиную долю социальных расходов.

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Обратите внимание! Официальную статистику по количеству поданных поправок к государственной смете в Украине ведут еще со времени подготовки бюджета на 2003 год. До сих пор парламентарии также использовали механизм поправок для политического пиара, однако нынешние объемы превзошли все предыдущие созывы. Здравый смысл в этом процессе сейчас крайне необходим, ведь затягивание бюджетного процесса может вывести из равновесия финансовую систему государства в условиях войны.

Между тем массовая миграция наших граждан продолжает кардинально менять финансовый ландшафт соседней Польши. Вместо ожидаемой нагрузки на социальную систему иностранный рынок получил мощный драйвер для роста.