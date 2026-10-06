Які суми українці вливають у польський бюджет

У 2025 році внесок українських біженців у ВВП Польщі сягнув вражаючих 2,4%, що в грошовому еквіваленті становить близько 94 мільярдів злотих. Такі дані наводяться у свіжому дослідженні UNHCR та Deloitte, оприлюдненому 1 жовтня 2026 року, зазначає керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень "Віртус" Олександр Костюк.

Рівень зайнятості українців працездатного віку злетів до 76%, додавши 7 відсоткових пунктів лише за один рік. Це означає, що наші громадяни масово відмовляються від залежності від соціальної допомоги на користь офіційних зарплат, сплати податків та активного споживання на місцевому ринку.

При цьому аналітики не знайшли жодних доказів того, що українці витісняють поляків з робочих місць чи збивають загальний рівень зарплат.

Як саме наші громадяни стимулюють іноземний ринок

Економічний ефект для сусідньої країни формується завдяки тому, що українці закривають дефіцитні вакансії, створюють підприємства та генерують додатковий внутрішній попит.

Фактично людський капітал, сформований в Україні, уже генерує в Польщі десятки мільярдів злотих доданої вартості,

– говорить Олександр Костюк.

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Якщо поглянути на ретроспективу, то оцінка внеску українців у ВВП Польщі дещо зменшилася з 2,7% у 2024 році до нинішніх 2,4%. Проте експерти наголошують, що це свідчить не про погіршення інтеграції, а про перехід від шокового ефекту масової міграції до стабільної економічної моделі.

Зверніть увагу! Чим довше українці будують кар'єри та закріплюються на польському ринку, тим міцнішими стають їхні фінансові зв'язки з країною перебування. Для України це означає серйозний виклик, адже повернути цих людей додому ставатиме дедалі складніше.

Тим часом Польща та Румунія відхилили прохання Києва про додаткову допомогу у вивезенні сільськогосподарської продукції. Через заблоковані морські шляхи мільйони тонн врожаю можуть залишитися в Україні, що загрожує зривом наступної посівної кампанії.