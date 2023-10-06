Рекорд за всю історію України: Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року

Верховна Рада 6 жовтня проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 мільярда гривень. Більшість із цих коштів спрямують на Сили оборони країни.

За відповідні правки проголосувало 313 народних депутатів. До слова, правки до законопроєкту розглядали понад 11 годин.

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Куди спрямували кошти

Нардепи розглядали правки до держбюджету на 2023 рік 11 годин 15 хвилин. Відповідне рішення про збільшення видатків на 322,6 мільярда гривень все ж вдалося ухвалити.

Так, збільшаться видатки на такі напрями:

Міністерство оборони – на +211 мільярдів гривень;

Міністерство внутрішніх справ – на +79 мільярдів гривень;

Міністерство соціальної політики – на +16,5 мільярда гривень;

Міністерство закордонних справ – на +1,3 мільярда гривень;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості – на +4,3 мільярда гривень;

Служба безпеки України – на +4,2 мільярда гривень;

Головне управління розвідки – на +2,5 мільярда гривень;

Міністерство освіти й науки – на +572 мільйони гривень;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації – на +570 мільйонів гривень;

Служба зовнішньої розвідки – на +500 мільйонів гривень;

Управління державної охорони – на +230,5 мільйонів гривень;

Міністерство енергетики – на +350 мільйонів гривень.

Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше ніж 3,39 трильйона гривень, а дефіцит – понад 2 трильйони гривень,

– наголосив Железняк.

Нардеп також заявив, що видатки на Бюро економічної безпеки також збільшаться на 253,5 мільйона гривень. Як стверджує Железняк, з БЕБ списали 60,5 мільйона і залишили тільки мінімум на заробітні плати.



Рада проголосувала за збільшення видатків / Фото Ярослав Железняк



Як проголосували партії / Фото Ярослав Железняк

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні

Верховна Рада 20 вересня у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік. Так, на оборону у наступному році планують виділити на 113 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.

Крім того, другою важливою складовою держбюджету стане соціальна сфера. Видатки бюджету планують збільшити до 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.