Удари по НПЗ за підтримки розвідки США посилили економічний тиск на Росію

Масовані удари по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають на економіку країни-агресора. Дефіцит пального, перебої з роботою підприємств та зростання логістичних проблем свідчать про суттєве послаблення енергетичної системи Росії.

Російська паливна система зазнає дедалі більших втрат

Українські далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі набули рекордної інтенсивності. Як повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлених українських посадовців, американська розвідка допомагає Україні прокладати маршрути для безпілотників та обходити російські системи протиповітряної оборони.

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За даними аналітичної компанії Rochan Consulting, лише у травні було зафіксовано 16 успішних атак на російські нафтопереробні заводи — це найвищий показник за один місяць. Загалом від початку 2026 року російські НПЗ були уражені щонайменше 194 рази, що в одинадцять разів перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Наслідки кампанії вже стали відчутними для російської економіки. За оцінкою видання, атаки суттєво поглибили наймасштабнішу паливну кризу в Росії за останнє десятиліття. У більш ніж половині регіонів країни вже діють різноманітні обмеження на продаж пального, а водії змушені годинами чекати у чергах на автозаправних станціях.

Особливо показовою стала ситуація навколо єдиного московського нафтопереробного заводу. Протягом червня підприємство кілька разів зазнавало ударів, що призводило до масштабних пожеж і перебоїв із постачанням бензину до столиці Росії.

Удари впливають не лише на паливо, а й на всю економіку

Аналітики наголошують, що нинішня кампанія виходить далеко за межі точкових атак на нафтову галузь. Директор Rochan Consulting Конрад Музика зазначив, що Україна поступово перейшла до системного ураження енергетичної, логістичної, промислової та експортної інфраструктури Росії.

За російськими офіційними даними, лише за перші шість місяців 2026 року над територією Росії та окупованими українськими регіонами нібито було збито понад 63 тисячі українських безпілотників. Водночас експерти пояснюють зростання ефективності ударів не лише підтримкою партнерів, а й значним збільшенням виробництва українських дронів та вдосконаленням планування операцій.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що систематичне виведення з ладу нафтопереробних потужностей створює для Росії довгострокові економічні ризики. Дефіцит пального підвищує витрати бізнесу, ускладнює логістику, посилює інфляційний тиск і змушує владу витрачати дедалі більше ресурсів на підтримку внутрішнього ринку, що поступово послаблює економічну стійкість країни.

Тим часом Сили оборони прозвітували про наслідки системних уражень російської нафтопереробної інфраструктури. З ладу виведено майже 43% проєктної потужності галузі ворога.