Видатки держбюджету в грудні 2024 року встановили рекорд

Видатки державного бюджету України в грудні досягли нового рекорду. Зокрема, у грудні 2024 року склали рекордні 704,7 мільярда гривень, порівняно з 426,3 мільярда гривень у листопаді.

Як зросли видатки держбюджету у грудні

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки державного бюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів, передає 24 Канал.

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Видатки державного бюджету в 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 мільярда гривень, або на 11,6%, досягнувши 4,48 трильйона гривень. Зокрема, за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 мільярда гривень, до 3,49 трильйона гривень.

Які були доходи державного бюджету

Також у грудні, завдяки значній зовнішній допомозі, доходи державного бюджету склали 470,4 мільярда гривень, порівняно з 302,6 мільярдами гривень у листопаді.

За 2024 рік доходи державного бюджету досягли 3,12 трильйона гривень, що на 448 мільярдів гривень, або 16,8%, перевищує показник 2023 року.

За загальним фондом доходи зросли на 514 мільярдів гривень, або на 31%, досягнувши 2,18 трильйона гривень. Зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 мільярда гривень, порівняно з 433,9 мільярдами гривень у 2023 році.