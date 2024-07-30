Держборг Німеччини досяг рекорду: до чого тут Україна

Німеччина бере позики для зміцнення армії та подолання наслідків відмови від російських енергоносіїв. В середньому на кожного жителя Німеччини припадає 28 943 євро державного боргу.

На скільки збільшився держборг Німеччини

Згідно з оновленими даними Федерального статистичного відомства Німеччини, зростання держборгу зумовлено переважно через збільшення боргу федерального уряду на 4,7% порівняно з минулим роком, а саме на 75,9 мільярда євро – до 1,69 трильйона євро.

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Це збільшення пов'язане, зокрема, зі зростанням заборгованості за двома позабюджетними програмами, що повʼязані із війною в Україні:

Перша: "Енергетичний стабілізаційний фонд економіки": фінансування заходів для пом'якшення енергетичної кризи, спричиненої нападом Росії на Україну. Друга: "Спеціальний фонд Бундесверу": додаткові запозичення на 47,3 мільярда євро для модернізації та оснащення німецької армії.

Водночас за даними Destatis, у порівнянні з минулим роком борг федеральних земель зменшився на 12,7 мільярда євро, або на 2,1%, і становив 594,2 мільярда євро.