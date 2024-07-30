Держборг Німеччини досяг рекорду: до чого тут Україна
30 липня 2024, 10:30Читать новость на русском
Джерело:Destatis
Німеччина бере позики для зміцнення армії та подолання наслідків відмови від російських енергоносіїв. В середньому на кожного жителя Німеччини припадає 28 943 євро державного боргу.
На скільки збільшився держборг Німеччини
Згідно з оновленими даними Федерального статистичного відомства Німеччини, зростання держборгу зумовлено переважно через збільшення боргу федерального уряду на 4,7% порівняно з минулим роком, а саме на 75,9 мільярда євро – до 1,69 трильйона євро.
Читайте також: ЄС готується до боротьби з Трампом: як вплинуть на Європу вибори у США
Це збільшення пов'язане, зокрема, зі зростанням заборгованості за двома позабюджетними програмами, що повʼязані із війною в Україні:
- Перша: "Енергетичний стабілізаційний фонд економіки": фінансування заходів для пом'якшення енергетичної кризи, спричиненої нападом Росії на Україну.
- Друга: "Спеціальний фонд Бундесверу": додаткові запозичення на 47,3 мільярда євро для модернізації та оснащення німецької армії.