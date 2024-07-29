Що відомо про цю угоду

Розроблена угода буде запропонована Трампу, за умови, що він веде "каральні мита". Про такі обмеження політик розповідав раніше.

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Трамп хоче ввести мінімальний тариф, що може сягати 10%. Прийняття цього рішення може спричинити скорочення експорту з ЄС на 150 мільярдів євро щорічно.

Представники Європейського Союзу прагнуть знайти оптимальне рішення для обох сторін. Щобільше, ЄС хоче провести обговорення відносно тих американських товарів, які Європа може купувати у більших об'ємах.

Якщо домовленостей не буде досягнуто, Європейський союз обіцяє "відповісти" американському уряду. Відповідно до негативного сценарію, ЄС може скласти список імпортних товарів на які мито буде збільшене до 50% і навіть більше.

Зверніть увагу! Для ЄС значно збільшити експорт з США важко, оскільки він менш цінний, ніж з країн Європи.