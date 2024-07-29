Що відомо про цю угоду
Розроблена угода буде запропонована Трампу, за умови, що він веде "каральні мита". Про такі обмеження політик розповідав раніше.
Читайте також Вичерпався останній резерв економіки: у Центробанку Росії зробили заяву
Трамп хоче ввести мінімальний тариф, що може сягати 10%. Прийняття цього рішення може спричинити скорочення експорту з ЄС на 150 мільярдів євро щорічно.
Представники Європейського Союзу прагнуть знайти оптимальне рішення для обох сторін. Щобільше, ЄС хоче провести обговорення відносно тих американських товарів, які Європа може купувати у більших об'ємах.
Якщо домовленостей не буде досягнуто, Європейський союз обіцяє "відповісти" американському уряду. Відповідно до негативного сценарію, ЄС може скласти список імпортних товарів на які мито буде збільшене до 50% і навіть більше.