Рекордний обвал "Газпрому": Кремль може змусити росіян розплачуватися

Акції енергетичної компанії "Газпром" впали до мінімуму 2009 року. Наразі вартість однієї акції компанії становить 106,1 рубля. Водночас Кремль уже заявив, що російському "гіганту" виділять додаткові кошти, щоб він не збанкрутував.

Економіст Максим Блант в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська влада не залишить "Газпром" напризволяще, але за це розплачуватимуться росіяни. Він додав, що не знає жодної іншої компанії, якій би уряд дозволив зазнавати таких значних збитків.

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Нині в "Газпромі" працює величезна кількість людей, які досі закопують труби в землю, які ніколи не окупляться.

Якщо подивитися на збитки й борги "Газпрому", то це, безумовно, гігант. Потрібно ще пошукати такі компанії у світі, які могли б дозволити собі такі борги. Зараз це гігант зі знаком мінус, якщо говорити про акції. Очевидно, що компанія, яка у 2008 році обіцяла невдовзі стати першою у світі компанією вартістю трильйон доларів, нині ледве "натягує" трильйон рублів,

– зазначив економіст Максим Блант.

Він також додав, що ціна акцій "Газпрому" – це ціна в рублях. Це важливо для іноземних інвесторів, але є не менш актуальною для російських.

Цікаво! Європейський ринок був основним ринком для "Газпрому". Так було ще з часів СРСР. Росія відправляла в Європу 180 мільярдів метрів кубічних газу. Нині ж загальний обсяг споживання ЄС скоротився до 30 мільярдів.

Хто платитиме за падіння акцій

"Якщо ви у 2009 році купили акцію "Газпрому", а зараз вона коштує стільки ж, у вас виникає резонне питання: чи не дурень ви?" – підкресилив економіст.

За стільки років повернути ті ж самі рублі – це далеко не найкраще капіталовкладення. Блант пояснив, що, попри всі збитки та фінансові проблеми, уряд не залишить "Газпром" у прірві. За це, втім, платитимуть росіяни.

"Яким чином? Наприклад, різке подорожчання картоплі на 80% – це частково заслуга "Газпрому" та інших галузей промисловості, які зараз у Росії перебувають не в найкращому стані", – підкреслив економіст.