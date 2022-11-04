ЄС шукає, як передати Україні заморожені російські активи: в чому проблема

Європейський Союз шукає способи передачі заморожених російських активів на відбудову України. Наразі вирішують, як це зробити в межах законодавства.

Наразі, попри заклики українського уряду прискорити передачу репарацій, обговорення цього питання перебувають на ранній стадії. Оцінка того, у який спосіб взяти під контроль заморожені активи, є надзвичайно складною та юридично обтяженою у ЄС.

Йдеться про 300 мільярдів доларів, які заморозили ЄС, США та інші союзники після вторгнення Росії. Зрозуміло, що ЄС спробує передати Україні лише ті активи, які агресорка тримала у Європі.

Європейська комісія "вивчає, як змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", — сказав представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Російські активи у США

Поки незрозуміло, чи адміністрація Байдена також вживе заходів щодо конфіскації російських резервів, збережених у доларах. У травні офіційні особи Міністерства фінансів висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який перешкоджатиме іншим іноземним центральним банкам зберігати свої активи в США.

У травні міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що такий крок це "не щось, що легально дозволено в США", але "дуже природно, що, враховуючи величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими вона зіткнеться, ми розглянемо це питання, щоб допомогти сплатити принаймні частину вартості відбудови".

Можливі механізми конфіскації

Український уряд місяцями закликає ЄС передати заморожені російські активи на свої рахунки як компенсацію для відбудови зруйнованої російськими обстрілами країни.

Ми над цим працюємо – щоб відповідна постанова про запровадження міжнародного механізму компенсацій була підтримана Організацією Об’єднаних Націй. Багато країн уже готові це зробити. Я думаю, що до кінця цього року ми матимемо реальні рішення, ми побачимо реальний механізм

– заявив президент України Володимир Зеленський 20 жовтня.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив німецькій медіа-групі Funke, включаючи газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung, у суботу, що заморожені запаси можна зберігати як гарантію, доки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України.

Окремо ЄС розглядає повноваження арештувати активи росіян, які перебувають під санкціями. Наразі країни ЄС заморозили близько 17,5 мільярдів євро активів, що належать російським фізичним та юридичним особам.

Чинні правила перешкоджають більш далекосяжним зусиллям у всьому блоці. Активи, які потрапили під санкції, наразі заморожені, тому їх не можна використовувати, оскільки юридична ідея полягає в тому, що одного разу їх можуть повернути, якщо обмеження буде скасовано. Щоб мати можливість вилучати та використовувати активи, ЄС потребує вдосконалення правової основи.

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