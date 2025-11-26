Заморожені активи можуть незабаром спрямувати на допомогу Україні: в ЄС готується законопроєкт

Європейський Союз найближчими днями представить юридичну пропозицію. Вона нарешті дозволить блоку використати заморожені активи Росії для надання Україні репараційної позики на 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів).

Що відомо про рішення ЄС щодо заморожених активів Росії?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу євродепутатам у Страсбурзі, що Брюссель готовий представити відповідний документ, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Я не бачу жодного сценарію, де лише європейські платники податків оплачуватимуть цей рахунок.

За словами поінформованих співрозмовників, документ мають оприлюднити протягом кількох днів.

Як пише Bloomberg, Європу чиниться сильний тиск, аби вона нарешті ухвалила рішення щодо цих активів. Адже Україні може забракнути коштів уже в найближчі місяці.

Крім того, США нещодавно розкрили власний план щодо використання активів для спільних інвестицій з Росією та відбудови України. Американська пропозиція, яка перебуває на ранньому етапі розробки та була підготовлена без участі Європи, підштовхнула деяких лідерів ЄС до думки, що блок більше не може зволікати з ухваленням рішення.

Нагадаємо! Бельгія, де зберігається більшість російських коштів, гальмує домовленість через юридичні побоювання.

Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки буде потрібно. Ми хочемо використати заморожені російські активи саме з цією метою,

– заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Ідея використати заморожені російські активи в Європі на підтримку України розглядається вже роками, але постійно зустрічала опір через юридичні ризики та можливу дестабілізацію євро. Проте ці вагання послабшали після того, як Європі довелося майже самостійно фінансувати Україну через рішення президента Трампа суттєво скоротити економічну допомогу

Крім того, Європа зараз закуповує для України американську зброю. ЄС пообіцяв повністю покрити фінансові потреби України у 2026 – 2027 роках. Але рахунок надто який надто великий, щоб держави-члени могли зібрати його власними силами.

Важливо! Очікується, що гроші в Україні закінчаться у другому кварталі 2026 року.

Єврокомісія наполягає, що найкращий спосіб покрити ці витрати – використати заморожені російські активи. Запропонований кредит не означає конфіскації російських коштів: його мають повертати лише за умови, якщо Москва спочатку виплатить репарації.

Єврокомісія хоче, щоб угоду було досягнуто до кінця року.

Бельгія залишається головною перешкодою, оскільки побоюється, що саме їй доведеться відповідати за повернення кредиту. Країна вимагає спершу побачити юридичний текст і отримати гарантії, що не нестиме одноосібної відповідальності, якщо Росія подасть юридичні позови щодо коштів.

Що хочуть країни Євросоюзу?

Німеччина очолює групу країн, які вважають, що останні події у США роблять переговори щодо активів більш нагальними. Деякі країни вважають за краще почекати, поки Вашингтон остаточно визначиться з новою ініціативою, перш ніж ухвалювати рішення. Ще приблизно 10 держав-членів також зацікавлені в тому, щоб розглянути інші варіанти фінансування.

Зверніть увагу! Серед таких варіантів – багатомільярдні гранти за підтримки держав-членів або кредит, забезпечений борговими інструментами ЄС.

Про оголошення подібного рішення пише й Суспільне. Медіа зазначає, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про "репараційн позику" під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі (Франція) 26 листопада.

Очільниця Єврокомісії сказала, що вже представлений документ з варіантами рішень, один із яких стосується саме заморожених російських активів.

Наступним кроком буде підготовка Комісією законопроєкту,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що будь-які рішення щодо активів мають ухвалюватися відповідно до правил відповідальної юрисдикції та з дотриманням європейського й міжнародного права.

Що ще відомо про рішення ЄС?