Що кажуть у Євросоюзі щодо репараційної позики?

Однак вона долала, що «попереду ще багато роботи», пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Це питання також обговорюється лідерами Євросоюзу під час подальших дискусій на полях саміту ЄС-Африка в Анголі. Зокрема три "червоні лінії" ЄС залишаються незмінними:

кордони не можуть змінюватися силою; не повинно бути обмежень для Збройних сил України; Росія має повернути всіх українських дітей, яких було викрадено.

Представниця Комісії також наголосила, що "критично важливо, щоб агресор – Росія – заплатив за руйнування", а переговори щодо використання заморожених російських активів через механізм позики на репарації Україні "нині ще більш актуальні".

Нагадаємо, що Україна наполягає, аби Європейський Союз у грудні ухвалив рішення щодо "репараційного кредиту" на 163 мільярди доларів через використання заморожених активів Росії. Про це пише Reuters.

До цього питання європейські лідери повинні повернутися аж 18 грудня. Грудневий саміт здається "останнім шансом" для ЄС ухвалити "репараційний кредит" Україні.

Київ очікує від союзників визначення чіткої системи управління та структури, за якою нададуть допомогу.

Чому ЄС ще не ухвалив "репараційну позику"?