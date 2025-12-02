"Репараційна позика" для України під загрозою: ЄЦБ відмовив у гарантіях

Європейський центральний банк відмовився надати України 140 мільярдів євро репараційної позики. заблокувавши план щодо заморожених активів Росії. Регулятор вирішив, що пропозиція порушує його мандат.

Що відомо про рішення Європейського Центробанку?

Наразі Єврокомісія шукає альтернативні механізми фінансування для Києва, передає 24 Канал з посиланням на FT.

Читайте також Пов'язані з Україною та Росією: як змінилися активи двох країн на тлі розмов про перемовини

План Єврокомісії полягав у тому, щоб надати державні гарантії від країн-членів Євросоюзу. Також у планах було поділити ризики щодо погашення позики.

Але у випадку надзвичайної потреби держави не змогли б оперативно зібрати кошти. І це створює ризик для ринків та потенційної кризи ліквідності.

Зауважте! Зараз Євросоюз може використовувати тільки доходи, отримані від суверенних російських активів, а не самі ці активи для підтримки України.

Річ у тім, що Єврокомісія пропонує використати для кредиту Україні основну суму заморожених російських активів, яка оцінюється у 140 мільярдів євро. Європейська комісія звернулася до ЄЦБ із проханням виступити кредитором останньої інстанції для Euroclear Bank – бельгійського депозитарію, де зберігаються активи.

Але регулятор відмовив: такий крок фактично означав би монетарне фінансування урядів. А це заборонено договорами ЄС.

У такому випадку банк мав взяти на себе фінансові зобов’язання держав-членів. Це могло б призвести до зростання інфляції та підірвати довіру до ЄЦБ.

Важливо! Після відмови Єврокомісія почала напрацьовувати альтернативні варіанти тимчасового забезпечення ліквідності для позики, аби у випадку скасування санкцій або судових рішень активи не поверталися Росії та не підривали фінансову стабільність ЄС.

Нагадаємо, що Євросоюз також намагається переконати Бельгію щодо "репараційної позики" Україні. Про це пише Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії прем’єр Барт де Вевер висуває такі умови:

Фінансові гарантії, які перевищують 140 мільярдів євро;

Кошти мають бути виплачені за кілька днів у разі потреби;

Гарантії чинні довше, ніж санкції ЄС проти Росії.

Зауважте! Країни ЄС не можуть прийняти вимоги Бельгії.

Що ще відомо щодо заморожених активів?