"Репарационный заем" для Украины под угрозой: ЕЦБ отказал в гарантиях

Европейский центральный банк отказался предоставить Украине 140 миллиардов евро репарационного займа. заблокировав план по замороженным активам России. Регулятор решил, что предложение нарушает его мандат.

Что известно о решении Европейского Центробанка?

Сейчас Еврокомиссия ищет альтернативные механизмы финансирования для Киева, передает 24 Канал со ссылкой на FT.

План Еврокомиссии заключался в том, чтобы предоставить государственные гарантии от стран-членов Евросоюза. Также в планах было разделить риски по погашению займа.

Но в случае чрезвычайной необходимости государства не смогли бы оперативно собрать средства. И это создает риск для рынков и потенциального кризиса ликвидности.

Заметьте! Сейчас Евросоюз может использовать только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы для поддержки Украины.

Дело в том, что Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 миллиардов евро. Европейская комиссия обратилась к ЕЦБ с просьбой выступить кредитором последней инстанции для Euroclear Bank – бельгийского депозитария, где хранятся активы.

Но регулятор отказал: такой шаг фактически означал бы монетарное финансирование правительств. А это запрещено договорами ЕС.

В таком случае банк должен был взять на себя финансовые обязательства государств-членов. Это могло бы привести к росту инфляции и подорвать доверие к ЕЦБ.

Важно! После отказа Еврокомиссия начала нарабатывать альтернативные варианты временного обеспечения ликвидности для займа, чтобы в случае отмены санкций или судебных решений активы не возвращались России и не подрывали финансовую стабильность ЕС.

Напомним, что Евросоюз также пытается убедить Бельгию относительно "репарационного займа" Украине. Об этом пишет Politico.

Премьер-министр Бельгии премьер Барт де Вевер выдвигает следующие условия:

Финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро;

Средства должны быть выплачены за несколько дней в случае необходимости;

Гарантии действующие дольше, чем санкции ЕС против России.

Обратите внимание! Страны ЕС не могут принять требования Бельгии.

Что еще известно о замороженных активах?