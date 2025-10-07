Використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні викликає багато суперечок серед європейських лідерів. У головному банку Європи наголошують, що на це мають погодитися усі країни, де заблоковані кошти Кремля.

Яку умову для використання коштів ставить ЄЦБ?

Будь-яке рішення щодо заморожених активів Центробанку Росії ЄС має ухвалити відповідно до міжнародного права. Про це заявила президентка Європейського центрально банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ми дуже розраховуємо, що будь-який механізм, який обговорюється та, зрештою, буде запроваджений, відповідатиме міжнародним правилам і міжнародному праву,

– зазначила Лагард.

Виступаючи перед законодавцями Європи у Страсбурзі, очільниця ЄЦБ висловила занепокоєння, що рішення ЄС щодо передачі цих коштів для допомоги Україні може бути юридично спірним.

На її думку, це може підірвати довіру до євро та відлякати інвесторів від зберігання активів у цій валюті. У результаті під загрозою опиниться фінансова стабільність блоку.

Крістін Лагард Президентка Європейського центрального банку З огляду на фінансову стабільність і міцність євро, ми будемо дуже уважно стежити, щоб запропоновані рішення відповідали міжнародному праву та враховували стабільність фінансової системи.

Очільниця ЄЦБ наголосила, що усі країни, які найбільше ризикують від використання заморожених коштів Кремля, мають погодити надання "репараційної позики" Україні.

Важливо! Зауважимо, що раніше президент Франції Емануель Макрон також підкреслював важливість дотримання норм міжнародного права щодо російських коштів. За інформацією The Guardian, він французький лідер підтримав прем'єр-міністра Бельгії, який виступив проти використання цих активів.

Як ЄС хоче використати заморожені активи Росії?

ЄС наразі шукає спосіб профінансувати оборону та відбудову України, використавши частину із коштів Кремля заморожених на Заході після вторгнення Москви у 2022 році.

Щоб не вилучати прямо ці активи, Брюссель хоче інвестувати російські гроші у безвідсоткові облігації, випущені Єврокомісією під гарантії урядів країн ЄС.

Вивільнені у такий спосіб кошти ЄС планує використати для так званого "репараційного кредиту" Україні.

Варто знати! Коли активи Росії були заморожені на початку війни, гроші були вкладені в облігації. Зараз ці облігації вже погашені, а основна сума коштів у Європі залишається заблокованою в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

Що відомо про надання "репараційного кредиту" Україні?