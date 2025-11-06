"Чим швидше, тим краще": у ЄС попередили про ризики із затягуванням "репараційного кредиту"

У Євросоюзі точаться гострі дискусії щодо надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених російських активів. Однак від цього рішення залежить й інша фінансова підтримка Києва.

Чому "репараційний кредит" важливий для України?

ЄС має надати надійні фінансові зобов'язання Україні, щоб розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду. Про оце попередив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За його словами, цього тижня на зустрічі у Болгарії він обговорив із головою МВФ Крісталіною Георгієвою фінансові потреби України. Зокрема, мова йшла про дефіцит бюджету обсягом близько 65 мільярдів доларів та потреби у військовій підтримці.

Домбровскіс додав, що МВФ у 2023 році погодив програму фінансової підтримки Україні обсягом 15,6 мільярда доларів. Однак, щоб ухвалити рішення про нове фінансування, Фонд очікує на реальний план дій і чітке політичне зобов’язання від ЄС.

Це має бути щось більше, ніж просто слова про готовність допомогти,

– наголосив єврокомісар.

Нова фінансова допомога від Євросоюзу дозволить розблокувати програму МВФ, яка складатиме приблизно 8 мільярдів доларів на наступні 3 роки.

При цьому Домбровскіс наголосив, що пріоритетним варіантом для Брюсселя залишається використання заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Україні

Чим швидше це станеться, тим краще – і для програми МВФ, і для покриття потреб України,

– зауважив Домбровскіс.

Важливо! За планом ЄС, російські активи не будуть вилучені для "репараційного кредиту", і Росія збереже право власності на них, якщо погодиться відшкодувати завдані Україні збитки. Після репарацій Київ мав би повернути кошти.

Що планує ЄС щодо кредиту?

Головним противником використання російських коштів залишається Бельгія, яка тримає у своїх фінансових установах більшість активів Кремля. Тому у п'ятницю Єврокомісія готує кризову зустріч із представниками бельгійського уряду для обговорення цього питання, пише Politico.

Поки що переговори щодо заблокованих мільярдів Росії зайшли у глухий кут. Заступники міністрів фінансів ЄС зустрічалися 4 листопада, але так і не змогли досягти прогресу в переговорах про "репараційну позику".

Варто знати! При цьому Брюссель попереджає європейських лідерів, що без домовленостей про використання активів Росії ЄС доведеться покривати фінансові потреби України власним коштом. А бюджети більшості держав і так виснажені після пандемії коронавірусу.

Чому Бельгія проти "репараційного кредиту"?