"Чем быстрее, тем лучше": в ЕС предупредили о рисках с затягиванием "репарационного кредита"

В Евросоюзе ведутся острые дискуссии о предоставлении "репарационного кредита" Украине на основе замороженных российских активов. Однако от этого решения зависит и другая финансовая поддержка Киева.

Почему "репарационный кредит" важен для Украины?

ЕС должен предоставить надежные финансовые обязательства Украине, чтобы разблокировать новый пакет помощи от Международного валютного фонда. Об этом предупредил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В ЕС заблокировали 140 миллиардов евро для Украины: почему это большая проблема и существует ли план "Б"

По его словам, на этой неделе на встрече в Болгарии он обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой финансовые потребности Украины. В частности, речь шла о дефиците бюджета объемом около 65 миллиардов долларов и потребности в военной поддержке.

Домбровскис добавил, что МВФ в 2023 году согласовал программу финансовой поддержки Украины объемом 15,6 миллиарда долларов. Однако, чтобы принять решение о новом финансировании, Фонд ожидает реальный план действий и четкое политическое обязательство от ЕС.

Это должно быть нечто большее, чем просто слова о готовности помочь,

– подчеркнул еврокомиссар.

Новая финансовая помощь от Евросоюза позволит разблокировать программу МВФ, которая будет составлять примерно 8 миллиардов долларов на следующие 3 года.

При этом Домбровскис отметил, что приоритетным вариантом для Брюсселя остается использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Украине

Чем быстрее это произойдет, тем лучше – и для программы МВФ, и для покрытия потребностей Украины,

– отметил Домбровскис.

Важно! По плану ЕС, российские активы не будут изъяты для "репарационного кредита", и Россия сохранит право собственности на них, если согласится возместить нанесенный Украине ущерб. После репараций Киев должен был бы вернуть средства.

Что планирует ЕС по кредиту?

Главным противником использования российских средств остается Бельгия, которая держит в своих финансовых учреждениях большинство активов Кремля. Поэтому в пятницу Еврокомиссия готовит кризисную встречу с представителями бельгийского правительства для обсуждения этого вопроса, пишет Politico.

Пока переговоры по заблокированным миллиардам России зашли в тупик. Заместители министров финансов ЕС встречались 4 ноября, но так и не смогли достичь прогресса в переговорах о "репарационном займе".

Стоит знать! При этом Брюссель предупреждает европейских лидеров, что без договоренностей об использовании активов России ЕС придется покрывать финансовые потребности Украины за свой счет. А бюджеты большинства государств и так истощены после пандемии коронавируса.

Почему Бельгия против "репарационного кредита"?