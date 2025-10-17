Євросоюз хоче надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Однак тепер сума позики може бути навіть більшою.

Скільки коштів планує виділити ЄС?

Єврокомісія розглядає можливість залучити додатково ще 25 мільярдів євро з приватних рахунків, що зберігаються у банках країн ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Ще дві країни схвалили використання заморожених активів Росії: на що підуть гроші

Річ у тім, що наразі основна частина заморожених активів Кремля перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear – це кошти російського Центробанку.

Однак ще близько 25 мільярдів євро знаходяться у приватних банках по всьому Євросоюзу.

Саме на ці кошти й націлився Брюссель: хоче обговорити, як можна їх використати для надання нових позик Україні.

Слід розглянути, чи можна розширити ініціативу “репараційного кредиту” на інші заморожені активи в межах ЄС,

– таку пропозицію Єврокомісія розіслала столицям блоку.

У документі уточнюється, що юридичну можливість такого розширення "репараційної позики" поки що детально не вивчали. Проте перед ухваленням будь-яких рішень обов'язково необхідно провести таку оцінку.

Яка структура репараційного кредиту?

Ініціатива Єврокомісії містить також основні принципи надання "репараційного кредиту" Україні. Його обговорюватимуть напередодні саміту ЄС у Брюсселі.

Серед основних принципів – вимога про національні гарантії для "репараційного кредиту". Зокрема, вони мають гарантувати підтримку Бельгії, яка побоюється судових позовів від Росії. Вона навіть вимагає, щоб ці гарантії не припинялися автоматично після скасування санкцій проти Кремля, пише Politico.

Потрібно створити надійну систему гарантій і ліквідності, щоб ЄС міг завжди виконувати свої зобов’язання перед Euroclear,

– йдеться у документі.

З цією метою пропонують створити систему двосторонніх гарантій між країнами блоку та ЄС. Це надасть доступ до активів у разі потреби для негайної виплати.

А з 2028 року фінансову "подушку безпеки" забезпечить новий семирічний бюджет ЄС, який візьме на себе зобов’язання за цими гарантіями.

Важливо! Україна зможе використати кредит на розвиток оборонної промисловості, інтеграцію в європейський оборонний сектор, а також на підтримку державного бюджету, але лише за умови, що дотримається відповідних вимог і критеріїв.

Як у ЄС ставляться до "репараційного кредиту" Україні?