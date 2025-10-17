Евросоюз хочет предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Однако теперь сумма займа может быть даже больше.

Сколько средств планирует выделить ЕС?

Еврокомиссия рассматривает возможность привлечь дополнительно еще 25 миллиардов евро из частных счетов, хранящихся в банках стран ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Дело в том, что сейчас основная часть замороженных активов Кремля находится в бельгийском депозитарии Euroclear – это средства российского Центробанка.

Однако еще около 25 миллиардов евро находятся в частных банках по всему Евросоюзу.

Именно на эти средства и нацелился Брюссель: хочет обсудить, как можно их использовать для предоставления новых займов Украине.

Следует рассмотреть, можно ли расширить инициативу “репарационного кредита” на другие замороженные активы в пределах ЕС,

– такое предложение Еврокомиссия разослала столицам блока.

В документе уточняется, что юридическую возможность такого расширения "репарационного займа" пока детально не изучали. Однако перед принятием любых решений обязательно необходимо провести такую оценку.

Какова структура репарационного кредита?

Инициатива Еврокомиссии содержит также основные принципы предоставления "репарационного кредита" Украине. Его будут обсуждать накануне саммита ЕС в Брюсселе.

Среди основных принципов – требование о национальных гарантиях для "репарационного кредита". В частности, они должны гарантировать поддержку Бельгии, которая опасается судебных исков от России. Она даже требует, чтобы эти гарантии не прекращались автоматически после отмены санкций против Кремля, пишет Politico.

Нужно создать надежную систему гарантий и ликвидности, чтобы ЕС мог всегда выполнять свои обязательства перед Euroclear,

– говорится в документе.

С этой целью предлагают создать систему двусторонних гарантий между странами блока и ЕС. Это предоставит доступ к активам в случае необходимости для немедленной выплаты.

А с 2028 года финансовую "подушку безопасности" обеспечит новый семилетний бюджет ЕС, который возьмет на себя обязательства по этим гарантиям.

Важно! Украина сможет использовать кредит на развитие оборонной промышленности, интеграцию в европейский оборонный сектор, а также на поддержку государственного бюджета, но только при условии, что придерживается соответствующих требований и критериев.

Как в ЕС относятся к "репарационному кредиту" Украине?