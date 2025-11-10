Мільярди для України під питанням: ЄС не може переконати Бельгію

Єврокомісія не змогла переконати Бельгію щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Остаточне щодо фінансування Києва мають ухвалити на саміті у грудні.

Чому не вдалося досягти компромісу?

Зустріч між представниками Єврокомісії та бельгійських прем’єр-міністра Барта де Вевера і міністра закордонних справ Максіма Прево відбулася у п’ятницю, 7 листопада, але не принесла прориву, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еuronews.

За джерелами видання, бельгійський уряд занепокоєний через відсутність альтернативних пропозицій від Єврокомісії, і це занепокоєння тільки зростає.

Брюссель наполягає на використанні близько 140 мільярдів євро заморожених російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Проте Бельгія виступає проти та називає цей план безпрецедентним, яки несе суттєві юридичні ризики:

Уряд побоюється наслідків у вигляді російських позовів або відповідних дій.

Також остерігається, що після завершення війни в Україні Бельгія може бути втягнута у дорогі судові процеси.

Тому держава вимагає гарантій, що не нестиме відповідальності за можливі наслідки від використання мільярдів Кремля.

Тим часом Єврокомісія шукає способи забезпечити фінансування України на 2026 рік, зважаючи на військові витрати, що ростуть, та зменшення допомоги від США. Проте, за словами бельгійських чиновників, досі так і не представила альтернативних варіантів.

Ми очікуємо, що всі можливі варіанти будуть ретельно опрацьовані та представлені на наступному засіданні Ради ЄС. Без цього не можна ухвалити найкраще рішення, – говорять джерела.

Бельгія наполягає на колективному ухваленні рішення та повній прозорості процесу.

Важливо! За словами європейських чиновників, Єврокомісія все ще може домовитися із Бельгією, однак часу на це залишається дедалі менше. Остаточне рішення мають ухвалити під час саміту Європейської ради у грудні.

Чому Єврокомісія поспішає з рішенням?

Брюссель намагається пришвидшити переговори щодо використання активі Кремля для надання "репараційної позики" Україні, тому й призначив кризову зустріч із представниками бельгійського уряду з цього питання, пише Politico. Адже всі попередні перемовини зайшли у глухий кут.

Єврокомісія застерігає, що Україна ризикує зіткнутися з бюджетним дефіцитом уже навесні 2026 року, якщо вчасно не отримає кошти. Окрім того, відсутність підтримки від ЄС може вплинути на фінансування МВФ.

Досягнення такої домовленості могло б переконати МВФ у тому, що Україна залишиться фінансово спроможною найближчими роками, а це ключова умова для виділення коштів Фондом будь-якій державі,

– попередили європейські чиновники.

Зауважте! Наразі Фонд розглядає можливість виділення Україні 8 мільярдів доларів упродовж 3 років.

Які альтернативи фінансування України?