"Важко говорити про єдину позицію": Туск оцінив шанси передачі активів Росії для України

Наприкінці тижня європейські лідери знову голосуватимуть за надання Україні "репараційного кредиту" із заморожених активів Росії. Однак у цьому питання до згоди ще "дуже далеко".

Коли дійдуть згоди щодо "репараційного кредиту"?

Про це після саміту США, ЄС та України у Берліні розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає 24 Канал з посиланням на видання Onet.

Наразі ми маємо рішення, яке дає змогу надовго заморозити російські активи. Водночас від цього моменту до можливого використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку – ще світлові роки,

– зазначив польський прем'єр.

Тому Туск вважає, що на засіданні Європейської ради у Брюсселі рішення про надання російських активів Україні не ухвалять.

Проте на цій зустрічі планують напрацювати інші варіанти фінансової підтримки Києва на наступні два роки. Вони не виключають використання коштів Кремля, але не передбачають їхнього вилучення.

Існують різні проміжні механізми, наприклад можливість використання цих активів як певного фінансового важеля, тобто як гарантій для кредитів,

– зауважив Туск.

Варто знати! Обговорення використання російських активів на засіданні Європейської ради заплановане на 18 – 19 грудня. Однак ще минулого тижня ЄС проголосував за безстрокове замороження цих коштів у своїх фінустановах, зробивши ще один крок до "репараційного кредиту" для України, пише Reuters.

Як США ставляться до російських активів?

Разом з тим Туск прокоментував ставлення США до використання заморожених російських активів. За словами прем'єра, позиція Вашингтона відчутно відрізняється від європейської у цьому питанні.

Американці кажуть: залиште ці російські активи, бо важко сісти за стіл із Путіним і сказати: "Будуймо компроміс, але ми забираємо твої гроші". Це американський аргумент на користь дуже обережного підходу і того, щоб не загострювати ситуацію,

– пояснив Туск.

Політик додав, що американці, ймовірно, зацікавлені використати ці кошти в інший спосіб, ніж ЄС, можливо, навіть у власних цілях, але домовившись з Росією.

Часом складається враження, що США й далі дивляться на цю справу з бізнесової точки зору. Тож важко говорити про єдину позицію Європи й Америки,

– підкреслив прем'єр Польщі.

Хто проти використання активів Росії?