Бельгія зберігає більшу частину заморожених активів Росії. Країна не хоче давати дозвіл на їхнє використання, адже боїться фінансових ризиків.

Чому Бельгія не схвалює "репараційну позику"?

Бельгія перебуває під зростаючим тиском щодо дозволу на використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Російські активи в Euroclear у Брюсселі, було заморожено у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але багато західних країн, включаючи США, Німеччину та Бельгію, неохоче давали доступ до цих коштів, побоюючись правових та фінансових наслідків.

Позиція Європи змінилася за останні тижні, особливо після того, як адміністрація Трампа закликала союзників G7 конфіскувати "або іншим чином використати" базові активи Росії "для фінансування оборони України".

Яка реакція ЄС?

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших 26 країн ЄС з проханням покрити юридичні та фінансові ризики, пов'язані з цією позикою, та гарантувати повну суму, щоб уникнути необхідності її повернення Бельгією.

Його позиція викликала осуд з боку інших країн, особливо після того, як прибуток Euroclear став обкладатися корпоративним податком у Бельгії.

Бельгія три роки стверджувала, що Euroclear – це бельгійська компанія, і переваги також. Тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона стверджує, що Euroclear – це європейська компанія,

– сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Інші країни стверджують, що скрутне становище України вимагає солідарності, і вказують на приклади інших країн:

Польща погодилася розмістити на своїй території основний центр постачання зброї до України;

Данія надіслала винищувачі F-16 до Києва, не просячи розділити ризики з іншими.

Але уряд Бельгії заявив, що "поточний план, який поширюється, не є задовільним", і що умовні зобов'язання "не вирішують питання покриття ризиків".

Позиція де Вевера розлютила деяких лідерів ЄС на нещодавньому саміті в Копенгагені, повідомили FT офіційні особи, ознайомлені з обговореннями. Вони також вказали на відносно низький рівень військової підтримки України з боку Бельгії протягом останніх трьох років порівняно з Данією, Швецією та Німеччиною, які надали набагато більше.

На що Україна хоче використати гроші з активів Росії?

Україна повинна мати право використовувати кошти з заморожених активів Центробанку Росії не лише на озброєння, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Лідери країн-членів ЄС пропонують, аби гроші використали виключно для закупівлі зброї чи "на закупівлі в Європі й з Європою". Проте Україна хоче мати гнучкість у використанні коштів.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава наполягає, що також до фінансування слід включити відновлення. Він пояснив, що на звільнених територіях потрібно повернути людям умови для нормального життя.

