Ухвалення рішення щодо заморожених активів Росії відкладено: у Bloomberg назвали терміни

Лідери ЄС відклали ухвалення рішення щодо заморожених активів Росії. Така ухвала була прийнята 23 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про рішення ЄС щодо російських активів?

Рішення щодо використання заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні Європейський Союз відкладав до грудня.

Сталося це після того, як Бельгія зажадала більших гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з позиками у розмірі 140 мільярдів євро.

Лідери ЄС попросили Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням,

– пише Bloomberg.

Джерела додали, що мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця 2025 року.

Що саме вимагає Бельгія?