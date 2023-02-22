Деяким українцям реструктурують борги: що для цього потрібно

Уряд підтримав законопроєкти Мінреінтеграції, які пропонують полегшити виплату боргів для українців, що постраждали від війни. Мова йде про тих, хто покинув домівку, або перебуває у зоні ведення бойових дій.

Передусім, йдеться у повідомленні, полегшать умови виплати кредитів, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання тощо.

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Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але процентна ставка по них інколи є надвисокою: 50-100% річних.

Для позичальників з-поміж громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою. Про це свідчать численні звернення громадян до Мінреінтеграції,

– повідомила пресслужба відомства.

Які зміни планують ввести

Законопроєкти, розроблені Мінреінтеграції, пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами.

Дія законопроєктів розповсюджується на всі кредити, крім:

тих, що вже були реструктуризовані або погашені, - взятих з метою придбання житла/автомобіля,

тих, які мають низьку річну процентну ставку.

Позичальники при цьому повинні задовольняти одному з критеріїв:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,

постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ,

не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Окрім того, механізмом реструктуризації можна скористатися за умови, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються. Ухвалені на засіданні уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

Реструктурування іпотечних кредитів