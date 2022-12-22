Про це розповіла заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай. За її словами, призупинення платежів за кредитами на період дії воєнного стану та 90 днів після, передбачене прийнятим Верховною Радою на початку грудня проєктом закону, стосується позичальників, які через військову агресію лишились без квартир.

До теми Оформити заявку на іпотеку під 3% тепер можна у застосунку Дія: як це зробити

Для інших позичальників доступна реструктуризація, зауважила Ольга Білай.

З допомогою реструктуризації позичальник може відтермінувати погашення кредиту, знизити відсоткову ставку до 0,01% річних і сплачувати кредит за більш комфортним графіком.

Черговість платежів з погашенням в першу чергу поточних відсотків та комісій, у другу – "тіла" кредиту і лише в останню чергу – прострочених процентів та комісійних, дозволяє швидше скоротити борг.

Позичальник може повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом трирічного періоду ліквідації банку. Залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами Фонд продає в останню чергу, і навіть після продажу умови для позичальника не змінюються.

З 2018 року можливістю реструктуризувати кредити в банках, які ліквідуються Фондом, скористались боржники за 838-ма кредитними угодами. В попередню кризу, коли з ринку пішло близько сотні банків, рівень непрацюючих кредитів в банках сягав 95%. Зараз позичальники стали більш сумлінними, і рівень реструктуризації в окремих банках сягає 70%.

Кредитна дисципліна стала головним позитивним наслідком цієї кризи. Колишній тренд "борги віддають лише боягузи" змінився, і тепер бути сумлінним позичальником не соромно, а почесно,

– зазначила Ольга Білай.

У Фонді гарантування вкладів зауважили, що рішення про виведення банку з ринку не означає, що борги за наданими цим банком кредитами буде списано, адже Фонд має розрахуватись з вкладниками і кредиторами банку. Ресурси для цих розрахунків – надходження від продажу та управління активами банку, близько 80% з яких – кредити.