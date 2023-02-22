Мораторій на скасування від НБУ

Через скарги, які надходять від територіальних громад щодо закриття банківських відділень, у листі за підписом голови НБУ Андрія Пишного, Нацбанк України звернувся до Міністерства фінансів та керівництва державних банків для запровадження мораторію на скасування закриття відділень.

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Важливо, що в період воєнного стану державні банки мають особливе значення для економіки та безпеки держави через велику кількість клієнтів та розгалужену мережу відділень.

Чому закривають банківські відділення

Це пов'язано із тим, що через повномасштабну війну прибутковість деяких відділень знижується, тому банки призупиняють їх для мінімізації витрат. Однак такі рішення, зазначають в НБУ, впливають негативно на населення та перешкоджають післявоєнному відновленню економіки.

Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед – для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним зі стратегічних завдань їх діяльності. Сподіваємося також на відповідну реакцію інших системно важливих банків, адже мета забезпечення доступності банківських послуг для найширших верств населення була визначальною і під час розбудові нашої спільної банківської мережі POWER BANKING, яка надає доступ громадянам та бізнесу до банківських операцій, попри наслідки енерготерору з боку Росії,

– зазначає Андрій Пишний.

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В НБУ вважають, що безперебійне забезпечення клієнтів банку – це, у першу чергу, підтримка економіки та забезпечення фінансової стабільності державних банків. Крім того, там вважають, що ініціатива окремих банків щодо забезпечення банківських послуг шляхом мобільних відділень має право на життя.