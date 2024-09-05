Україна скоротила держборг: скільки вдалось заощадити завдяки реструктуризації

Україна успішно завершила реструктуризацію боргу та провела розрахунки за 13 серіями державних єврооблігацій. Крім того, були здійснені виплати за облігаціями, випущеними державним агентством "Укравтодор" під державні гарантії.

Одне з найбільших списань держборгу

Міністерство фінансів повідомило, що відбулось одне з найбільших списань боргу за останні реструктуризації суверенних зобов'язань. Основна мета цієї операції це відновити стійкість боргового навантаження, забезпечити макрофінансову стабільність і збільшити ресурси державного бюджету України.

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Відтак, України провела обмін 13 серій державних облігацій та однієї серії єврооблігацій "Укравтодору" на загальну суму близько 20,5 мільярда доларів на вісім нових серій єврооблігацій номінальною вартістю 15,2 мільярда доларів.

У результаті цієї угоди державний і гарантований державою борг України скорочено на близько 9 мільярдів доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої теперішньої вартості боргу на близько 60% (за ставки дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу в недавніх реструктуризаціях суверенного боргу,

– повідомили в Мінфіні.

Таким чином, боргові виплати скоротяться на 93%, що дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що забезпечить загальну економію в розмірі 22,8 мільярда доларів.

Важливо! Міністерство фінансів також зауважило, що угода відповідає цілям програми Міжнародного валютного фонду щодо забезпечення стійкості боргу та отримала схвалення країн Великої сімки.